Набабкин: когда в Кубке дошло до серии пенальти, я был уверен — Акинфеев сделает как надо
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Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о серии пенальти в матче суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 6:5 пен.), заявив, что не сомневался в возможностях голкипера армейцев Игоря Акинфеева.
«Когда дошло до серии пенальти, я был уверен, что Акинфеев всё сделает как надо. Даже когда Мойзес не забил, я не сомневался, что всё будет нормально», — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Акинфеев в серии пенальти отбил три удара с «точки», однако в одном моменте вратарь ЦСКА вышел с линии ворот до удара, что привело к повтору пенальти. Капитан армейцев выиграл Кубок России уже в седьмой раз в карьере. 15 июля ЦСКА в Казани сыграет с «Зенитом» за Суперкубок страны.
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