Набабкин: когда в Кубке дошло до серии пенальти, я был уверен — Акинфеев сделает как надо

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о серии пенальти в матче суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 6:5 пен.), заявив, что не сомневался в возможностях голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

«Когда дошло до серии пенальти, я был уверен, что Акинфеев всё сделает как надо. Даже когда Мойзес не забил, я не сомневался, что всё будет нормально», — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Акинфеев в серии пенальти отбил три удара с «точки», однако в одном моменте вратарь ЦСКА вышел с линии ворот до удара, что привело к повтору пенальти. Капитан армейцев выиграл Кубок России уже в седьмой раз в карьере. 15 июля ЦСКА в Казани сыграет с «Зенитом» за Суперкубок страны.