Экс-тренер «Спартака»: смерть Козлова стала шоком. Один из самых одарённых воспитанников

Российский тренер «Урарту» Дмитрий Гунько высказался о ранней смерти воспитанника «Спартака» Александра Козлова. Напомним, одно время Гунько работал в тренерском штабе красно-белых.
«Конечно, это шок, трагедия. Невероятная ситуация. Мне сообщил о ней Денис Давыдов. Саша был одним из самых одарённых футболистов из тех, с кем я работал. Он достаточно много времени был в первой команде. Я помню момент, когда Козлов поехал из основы в «Спартак-2» и получил страшную травму. На него в единоборстве упал соперник — и колено неудачно сложилось. Повредил переднюю и заднюю крестообразную связки. Он всегда отличался в игре сменой направления и стартовой скоростью, взрывом. Это был конёк его. К сожалению, он пропал. Может быть, эта травма повлияла. По крайней мере, нивелировала тот яркий козырь, на котором он строил свою игру», — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 13 июня 2023
-
12:31
-
12:20
-
12:19
-
12:15
-
12:09
-
12:00
-
11:50
-
11:47
-
11:40
-
11:37
-
11:28
-
11:25
-
11:21
-
11:20
-
11:14
-
11:01
-
11:00
-
10:54
-
10:49
-
10:44
-
10:40
-
10:35
-
10:23
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:49
-
09:45
-
09:40
-
09:37
-
09:20
-
09:20
-
09:20
-
09:13