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Экс-тренер «Спартака»: смерть Козлова стала шоком. Один из самых одарённых воспитанников

Экс-тренер «Спартака»: смерть Козлова стала шоком. Один из самых одарённых воспитанников
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Российский тренер «Урарту» Дмитрий Гунько высказался о ранней смерти воспитанника «Спартака» Александра Козлова. Напомним, одно время Гунько работал в тренерском штабе красно-белых.

«Конечно, это шок, трагедия. Невероятная ситуация. Мне сообщил о ней Денис Давыдов. Саша был одним из самых одарённых футболистов из тех, с кем я работал. Он достаточно много времени был в первой команде. Я помню момент, когда Козлов поехал из основы в «Спартак-2» и получил страшную травму. На него в единоборстве упал соперник — и колено неудачно сложилось. Повредил переднюю и заднюю крестообразную связки. Он всегда отличался в игре сменой направления и стартовой скоростью, взрывом. Это был конёк его. К сожалению, он пропал. Может быть, эта травма повлияла. По крайней мере, нивелировала тот яркий козырь, на котором он строил свою игру», — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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