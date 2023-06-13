Экс-тренер «Спартака» Гунько: Озбилиз и на 50% не реализовал себя в футболе

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о приглашении в стан красно-белых Араза Озбилиза. По мнению специалиста, Озбилиз не реализовал свой потенциал в полной мере.

«Араз — наш джокер. Озбилиз — один из тех футболистов, которым было что доказывать. Несмотря на все свои заслуги. И я этому очень рад. Мы зимой встретились, поговорили, и он решил продолжить карьеру у нас и принял ту роль, которую мы ему определили. Как показал сезон, мы вдвоём сделали правильный выбор.

Совместное спартаковское прошлое тоже сказалось. Он знал меня, а я — его. В 2013–2014 годах мы пересекались в «Спартаке». Непростой сезон был для всех, и для футболистов, и для тренеров.

Мы понимали, что ему по возрасту будет сложно претендовать на место в стартовом составе и играть по несколько матчей подряд. Но точно так же были уверены, что Араз сможет выходить со скамейки и усиливать игру. И ещё один важный момент: этот человек знает много языков и может свободно коммуницировать со всеми футболистами. Для молодых армянских игроков он является большим авторитетом. Они прислушиваются к его советам. Его роль в раздевалке была крайне важна.

Хотя, на мой взгляд, Араз не реализовал себя в футболе даже на 50%. Травмы помешали, в том числе и в «Спартаке». Но даже после трёх операций на крестообразных связках он сохранил мотивацию, спортивную злость, характер, которые были нам необходимы», — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.