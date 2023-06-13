Виктор Мендес: я провёл отличный сезон в России, лига заставила меня сильно повзрослеть

Чилийский полузащитник Виктор Фелипе Мендес рассказал, что доволен сезоном, проведённым в составе ЦСКА. Сейчас игрок прибыл в расположение сборной Чили, чтобы поучаствовать в товарищеских матчах с Доминиканской Республикой и Боливией.

«Я очень счастлив, это был отличный сезон в мой первый год в России, и я рад, что он увенчался титулом. Российская лига заставила меня сильно повзрослеть, и я надеюсь, что буду продолжать показывать хорошие результаты, чтобы остаться в сборной», — цитирует Мендеса redgol.

В составе ЦСКА Виктор Фелипе Мендес стал чемпионом Кубка России. В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 полузащитник провёл 26 матчей, не забил ни одного гола и не отдал голевых передач. Мендес начал свою карьеру в 2017 году в чилийском клубе «Унион Эспаньола», где играл до 2022-го.