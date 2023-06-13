Жорди Альба может перейти в «Интер Майами»

Экс-защитник «Барселоны» Жорди Альба может продолжить карьеру в «Интер Майами». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, Альба ведёт активные переговоры с руководством «Интер Майами», куда этим летом перешёл экс-нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» Лионель Месси.

Отмечается, что на данном этапе 34-летний испанец ещё не принял решение о своём будущем. Кроме предложения из США, у Альбы есть приглашения от клубов Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Жорди Альба отыграл 24 матча за «Барселону» в чемпионате Испании, забил два гола и сделал три результативные передачи. Сине-гранатовые стали чемпионами, набрав 88 очков. По завершении сезона «Барселона» объявила, что Альба покинет клуб.