Жорди Альба может перейти в «Интер Майами»
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Экс-защитник «Барселоны» Жорди Альба может продолжить карьеру в «Интер Майами». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, Альба ведёт активные переговоры с руководством «Интер Майами», куда этим летом перешёл экс-нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» Лионель Месси.
Отмечается, что на данном этапе 34-летний испанец ещё не принял решение о своём будущем. Кроме предложения из США, у Альбы есть приглашения от клубов Саудовской Аравии.
В прошлом сезоне Жорди Альба отыграл 24 матча за «Барселону» в чемпионате Испании, забил два гола и сделал три результативные передачи. Сине-гранатовые стали чемпионами, набрав 88 очков. По завершении сезона «Барселона» объявила, что Альба покинет клуб.
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