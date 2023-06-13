Малком: любой, кто совершает расистский поступок, должен быть наказан и осуждён

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком высказался о расизме.

«Любой, кто совершает расистский поступок, должен быть наказан и осуждён. Без расизма в футболе и в обществе мы будем жить лучше», — приводит слова Малкома UOL.

В нынешнем сезоне оскорблениям на почве расизма во время матчей чемпионата Испании неоднократно подвергался партнёр Малкома по сборной Бразилии Винисиус Жуниор.

Напомним, 26-летний Малком вызван в основную сборную Бразилии впервые с 2018 года. За свою карьеру нападающий, получивший в прошлом году российский паспорт, не сыграл ещё ни одного матча за «селесао». Малком защищал цвета сборной Бразилии на Олимпийских играх в 2021 году, где пентакампеоны выиграли золотые медали.