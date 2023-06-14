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Саудовские клубы поборются с «Фенербахче» за Эдина Джеко

Саудовские клубы поборются с «Фенербахче» за Эдина Джеко
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Эдин Джеко в ближайшие дни может покинуть «Интер» в качестве свободного агента, сообщил журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере». На данный момент переговоры о возможном новом контракте игрока не достигли продвинутой стадии и в них нет конкретики.

Турецкий «Фенербахче» и клубы из Саудовской Аравии заинтересованы в подписании нападающего из Боснии и Герцеговины в качестве свободного агента.

37-летний Джеко дошёл с «Интером» до финала Лиги чемпионов, где клуб уступил «Манчестер Сити» (0:1). В минувшем сезоне футболист провёл за итальянский клуб 52 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи. Джеко отыграл за миланцев два года, а до этого шесть лет выступал за «Рому».

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