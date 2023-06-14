Крамарич: Модрич — один из величайших игроков в истории футбола

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич высказался о партнёре по национальной команде Луке Модриче.
«Однажды я смогу сказать своим детям, что играл с ним, что мы выступали за одну команду, обменивались передачами на поле, вместе забивали голы, делили одну раздевалку и вместе радовались. Это действительно особенное чувство, потому что он один из величайших игроков в истории футбола. Что бы я ни говорил о нём, всё уже сказано другими. Играть на таком уровне в его возрасте — это просто невероятно. Это настоящее чудо.
Но сборная Хорватии — это не только Лука Модрич. Все ребята в сборной мастеровиты. Хорватия — классная команда. И то, что случилось на последнем чемпионате мира или на турнире в России четыре года назад, не было случайностью. У нас много талантливых игроков в команде, так что это не просто удача», — приводит слова Крамарича официальный сайт УЕФА.
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