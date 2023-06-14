Пашалич — о Лиге наций: не было предпочтений перед жеребьёвкой — все команды очень хороши

Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич поделился ожиданиями от матча полуфинала Лиги наций с национальной командой Нидерландов. Встреча состоится сегодня, 14 июня. Начало игры — в 21:45 мск.
«Они играют дома, так что у них будет дополнительная мотивация. Думаю, что стадион будет заполнен под завязку, но жду, что и наши болельщики приедут нас поддержать. Можно ли назвать сборную Нидерландов самым трудным соперником? Пожалуй. Хотя сборные Италии и Испании — тоже топовые команды. Поэтому трудно сделать выбор. У меня не было предпочтений перед жеребьёвкой. Все команды очень хороши.
Мы проделали большой объём работы, чтобы оказаться в числе четырёх участников финальной части. Мы хотим гордиться собой. Хотим показать, что мы здесь не случайно, а потому, что заслуживаем этого.
Мы здесь впервые, так что мы счастливы. Остальные три команды — мирового класса, с великолепными игроками. В Лиге наций и на двух последних чемпионатах мира мы показали, что мы на том же уровне. Поэтому мы никого не боимся и подходим к финальной стадии с оптимизмом», — приводит слова Пашалича официальный сайт УЕФА.
Видео: В Хорватии отпраздновали бронзовые медали сборной на ЧМ-2022
- 14 июня 2023
-
15:56
-
15:54
-
15:50
-
15:48
-
15:47
-
15:45
-
15:30
-
15:30
-
15:23
-
15:15
-
15:05
-
15:01
-
14:53
-
14:48
-
14:45
-
14:36
-
14:22
-
14:15
-
14:10
-
13:56
-
13:45
-
13:39
-
13:39
-
13:26
-
13:26
-
13:22
-
13:19
-
13:15
-
13:06
-
13:04
-
13:02
-
12:59
-
12:48
-
12:45
-
12:34