Далич: не имеет значения, кто будет соперником в финале, Хорватия идёт за золотом

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после полуфинального матча Лиги наций УЕФА с Нидерландами (4:2 в дополнительное время) напомнил, что его команда выигрывала серебряные и бронзовые медали крупнейших турниров, но ещё ни разу не побеждала.
«Поздравляю парней. Это победа для всей Хорватии. Обыграть сборную Нидерландов на её поле со счётом 4:2 — большой успех. У нас будет очередная медаль. Мы её заслужили. Это одна из главных побед сборной Хорватии. Мы победили Нидерланды на их стадионе, пропустив первыми, а потом на 90+6-й минуте. Это определённо историческая победа.
У меня нет предпочтений, с кем играть в финале. Сначала мы чуть попразднуем, а затем немного отдохнём. Не имеет значения, кто будет следующим соперником, важна только Хорватия. Мы идём за золотом. Это единственное, чего у нас нет: есть серебро, есть бронза. Теперь мы намерены получить золото, которого нам не хватает», — приводит официальный сайт УЕФА слова Далича.
В финале Хорватия сыграет с победителем матча Испания — Италия, который пройдёт 15 июня.
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