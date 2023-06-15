Далич: не имеет значения, кто будет соперником в финале, Хорватия идёт за золотом

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после полуфинального матча Лиги наций УЕФА с Нидерландами (4:2 в дополнительное время) напомнил, что его команда выигрывала серебряные и бронзовые медали крупнейших турниров, но ещё ни разу не побеждала.

«Поздравляю парней. Это победа для всей Хорватии. Обыграть сборную Нидерландов на её поле со счётом 4:2 — большой успех. У нас будет очередная медаль. Мы её заслужили. Это одна из главных побед сборной Хорватии. Мы победили Нидерланды на их стадионе, пропустив первыми, а потом на 90+6-й минуте. Это определённо историческая победа.

У меня нет предпочтений, с кем играть в финале. Сначала мы чуть попразднуем, а затем немного отдохнём. Не имеет значения, кто будет следующим соперником, важна только Хорватия. Мы идём за золотом. Это единственное, чего у нас нет: есть серебро, есть бронза. Теперь мы намерены получить золото, которого нам не хватает», — приводит официальный сайт УЕФА слова Далича.

В финале Хорватия сыграет с победителем матча Испания — Италия, который пройдёт 15 июня.