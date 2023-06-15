«Валенсия» выразила возмущение словами игрока «Реала» Родриго о фанатах-расистах

«Валенсия» сделала заявление по поводу слов нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса, который высказался о расизме, якобы исходившим от фанатов «летучих мышей».
«Валенсия» сожалеет и категорически отрицает ложные заявления игрока Родриго Гоэса, который утверждает, что весь наш стадион и болельщики скандировали расистские кричалки.
Такие обвинения — ложь, которая несправедливо позорит такую образцовую фан-базу, как у «Валенсии».
Мы просим Гоэса, как и его тренера Карло Анчелотти, который ранее извинился за свои слова, принести извинения. «Валенсия» оставляет за собой право принимать соответствующие меры для защиты чести нашего клуба и болельщика. Футболисты должны понимать ответственность, делая такие заявления.
Также мы хотим в очередной раз выразить наше самое решительное осуждение любого вида расизма или насилия. Нет никаких сомнений в нашей борьбе и стремлении искоренить это социально бедствие», — гласит заявление клуба.
«Бетис» — «Валенсия». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 38-й тур
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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