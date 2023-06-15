Анатолий Мещеряков объяснил удачную игру «Локомотива» в весенней части сезона
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался об удачной игре «Локомотива» в весенней стадии сезона.
«Считаю, что у «Локомотива» был потенциал. В команде профессиональные игроки, поэтому надо было просто всё правильно организовать. В весенних матчах поймали психологическую уверенность: дальше на этом относительном кураже и мастерстве доиграли сезон, выдав отличную серию. Неслучайно фактически всю вторую половину сезона выиграли», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
По итогам розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Локомотив» занял восьмое место, набрав 45 очков в 30 матчах. На счету клуба 13 побед, 11 поражений и шесть ничьих.
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