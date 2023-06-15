Ришарлисон: надеть футболку «Реала» — мечта любого игрока

Ришарлисон де Андраде рассказал, что хотел бы поиграть за мадридский «Реал», но не планирует покидать «Тоттенхэм» до завершения контракта.

«Конечно, каждый игрок хочет носить футболку мадридского «Реала», это самый крупный клуб в мире. Но у меня есть клуб, контракт, я должен показать, почему они купили меня за такую высокую цену.

Прошлый сезон пошёл под откос, в том числе из-за травм, которые я получил в «Тоттенхэме». Надеть футболку мадридского «Реала» – мечта любого игрока. Но я всё равно должен показывать свою игру в футболке «Тоттенхэма», – цитирует Ришарлисона Globo.

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Ришарлисон отыграл 27 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи. Он перешёл в «Тоттенхэм» летом перед прошедшим сезоном.