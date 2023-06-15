Беллингем взял в «Реале» номер, под которым выступал Зидан

Английский полузащитник Джуд Беллингем будет играть в «Реале» под пятым номером. В своё время этот номер принадлежал легендарному хавбеку «сливочных» Зинедину Зидану.
Накануне мадридский клуб провёл презентацию Беллингема, на которой и стало известно, что 19-летний футболист взял пятый номер. В прошлом сезоне этот номер принадлежал защитнику Хесусу Вальехо. Однако Беллингем рассказал, что испанец любезно уступил ему пятый номер.
Напомним, Джуд подписал с «Реалом» контракт до лета 2029 года. Ранее «Боруссия» сообщала, что за Беллингема мадридский «Реал» заплатит € 103 млн плюс бонусы, которые могут составить почти € 31 млн.
К дортмундской «Боруссии» Беллингем присоединился в 2020 году, когда перешёл из английского клуба «Бирмингем Сити». За три проведённых сезона в Германии англичанин отыграл 132 матча, забил 24 гола и сделал 25 результативных передач.
- 15 июня 2023
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