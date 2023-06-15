Беллингем рассказал, почему решил взять в «Реале» номер, под которым играл Зидан

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, что решил взять пятый номер в новой команде в честь экс-игрока и тренера мадридцев Зинедина Зидана.

«Я очень благодарен Вальехо. Мы поговорили, он не стал возражать. Он отличный парень. Я очень ему благодарен. Я очень восхищаюсь Зиданом, его наследием в этом клубе и этим номером. Это число вдохновляет меня. 22-й был мои номером долгое время, но теперь я буду носить пятый. Посмотрим, что будет в будущем.

Давление из-за того, что под пятым номером играл Зидан? Футболка «Реала» сама по себе предполагает большую ответственность. Возможно, это поставит меня в неловкое положение, но я всегда ценил Зидана, он был для меня лучшим. Надеюсь, я смогу расширить наследие номера», — приводит слова Беллингема с пресс-конференции Mundo Deportivo.