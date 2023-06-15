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Андрей Гордеев: Кутепов — прекрасный центральный защитник. Но он — заложник своих амбиций

Андрей Гордеев: Кутепов — прекрасный центральный защитник. Но он — заложник своих амбиций
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Бывший тренер «Торпедо» Андрей Гордеев высказался о центральном защитнике Илье Кутепове, покинувшем автозаводцев в начале июня.

«Илья — прекрасный центральный защитник, с хорошими качествами. Но он заложник своих амбиций. Часто форсировал своё восстановление, чтобы быстрее оказаться на поле. Из-за этого недобирал форму. Человек должен быть счастлив.

Счастье футболиста — это не про материальные условия, вкусный ужин и комфортабельный отель. Игрок становится счастлив, когда видит, что его работа в конечном итоге приводит к результату на поле, к тому, что он растёт. А когда этого нет, всё превращается в рутину и игрок скисает», — цитирует Гордеева издание Sport24.

В сезоне-2022/2023 Илья Кутепов провёл девять матчей за «Торпедо» в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями.

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