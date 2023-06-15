Андрей Гордеев: Кутепов — прекрасный центральный защитник. Но он — заложник своих амбиций

Бывший тренер «Торпедо» Андрей Гордеев высказался о центральном защитнике Илье Кутепове, покинувшем автозаводцев в начале июня.
«Илья — прекрасный центральный защитник, с хорошими качествами. Но он заложник своих амбиций. Часто форсировал своё восстановление, чтобы быстрее оказаться на поле. Из-за этого недобирал форму. Человек должен быть счастлив.
Счастье футболиста — это не про материальные условия, вкусный ужин и комфортабельный отель. Игрок становится счастлив, когда видит, что его работа в конечном итоге приводит к результату на поле, к тому, что он растёт. А когда этого нет, всё превращается в рутину и игрок скисает», — цитирует Гордеева издание Sport24.
В сезоне-2022/2023 Илья Кутепов провёл девять матчей за «Торпедо» в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями.
- 15 июня 2023
-
22:26
-
22:20
-
22:06
-
22:01
-
22:01
-
21:59
-
21:54
-
21:49
-
21:45
-
21:35
-
21:32
-
21:30
-
21:30
-
21:19
-
21:15
-
21:15
-
21:14
-
21:11
-
21:07
-
21:07
-
21:00
-
20:59
-
20:53
-
20:50
-
20:45
-
20:45
-
20:41
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:21
-
20:15
-
20:08
-
20:06
-
20:01