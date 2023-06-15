Гусев — об уходе из ЦСКА: дайте выдохнуть, пожалуйста
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Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Ролан Гусев рассказал о деталях своего ухода из стана армейцев.
«Мой комментарий уже выложила пресс-служба ЦСКА, Бабаев тоже всё сказал. Всё понятно. Да, я принял решение покинуть ЦСКА. Всё написано, всё и так есть. Все звонят, уже телефон горит.
Есть ли у меня предложения от взрослых команд? Дайте выдохнуть, пожалуйста. Давайте я отдохну, а потом будем говорить о предложениях и всём остальном», — приводит слова Гусева «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, после своего ухода 45-летний функционер заявил, что планирует продолжить карьеру тренера на взрослом уровне. В ЦСКА Гусев занимал пост старшего тренера молодёжной команды. Под его руководством коллектив в первый же сезон стал победителями первенства.
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