Гусев — об уходе из ЦСКА: дайте выдохнуть, пожалуйста

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Ролан Гусев рассказал о деталях своего ухода из стана армейцев.

«Мой комментарий уже выложила пресс-служба ЦСКА, Бабаев тоже всё сказал. Всё понятно. Да, я принял решение покинуть ЦСКА. Всё написано, всё и так есть. Все звонят, уже телефон горит.

Есть ли у меня предложения от взрослых команд? Дайте выдохнуть, пожалуйста. Давайте я отдохну, а потом будем говорить о предложениях и всём остальном», — приводит слова Гусева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, после своего ухода 45-летний функционер заявил, что планирует продолжить карьеру тренера на взрослом уровне. В ЦСКА Гусев занимал пост старшего тренера молодёжной команды. Под его руководством коллектив в первый же сезон стал победителями первенства.