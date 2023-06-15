Чепчугов — о Суперфинале Кубка: Акинфеев в серии пенальти подтвердил статус короля ворот

Бывший российский голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о результате Суперфинала Кубка России, в котором красно-синие обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
«Матч был захватывающий, в котором Игорь в серии пенальти в очередной раз подтвердил статус короля ворот. Благодарен жизни, что мне довелось быть в одной команде с мастером высочайшего класса. Поздравляю семью ЦСКА с победой и со вторым местом в чемпионате, это был потрясающий сезон.
Пенальти можно натренировать, изучая соперника, но также можно достичь успеха, действуя по интуиции», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».
Напомним, ЦСКА в восьмой раз в своей истории выиграл Кубок России. Для голкипера красно-синих Игоря Акинфеева победа в этом турнире стала седьмой в карьере. Контракт вратаря с армейцами рассчитан до лета 2024 года.
- 15 июня 2023
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