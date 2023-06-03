Чепчугов: корона лучшего вратаря сезона принадлежит Акинфееву

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал список номинантов на приз лучшему вратарю сезона в РПЛ. На награду претендуют Игорь Акинфеев (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар») и Илья Лантратов («Локомотив»).

«Все выступили достойно в этом сезоне, и заслуживают звание лучшего вратаря, но корона у Игоря. Он выступает выше всяких похвал на протяжении не только этого сезона, но и всю футбольную карьеру вдохновляет блестящей игрой», – приводит «РБ Спорт» слова Чепчугова.

В субботу, 3 июня, пройдут матчи заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги.

Имя лучшего голкипера сезона в РПЛ объявят на следующий день – 4 июня. Победителя определят главные тренеры и капитаны клубов, легенды лиги и эксперты.