Чепчугов: корона лучшего вратаря сезона принадлежит Акинфееву
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Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал список номинантов на приз лучшему вратарю сезона в РПЛ. На награду претендуют Игорь Акинфеев (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар») и Илья Лантратов («Локомотив»).
«Все выступили достойно в этом сезоне, и заслуживают звание лучшего вратаря, но корона у Игоря. Он выступает выше всяких похвал на протяжении не только этого сезона, но и всю футбольную карьеру вдохновляет блестящей игрой», – приводит «РБ Спорт» слова Чепчугова.
В субботу, 3 июня, пройдут матчи заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги.
Имя лучшего голкипера сезона в РПЛ объявят на следующий день – 4 июня. Победителя определят главные тренеры и капитаны клубов, легенды лиги и эксперты.
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