Де ла Фуэнте: Испания победила принципиального соперника, и это внушает оптимизм

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подвёл итог полуфинального матча Лиги наций с Италией (2:1).
«Я бы описал этот триумф как удовлетворение. И гордость. Мы действительно провели матч на высоком уровне. Мы сказали игрокам перед матчем, чего мы хотим, и они следовали нашему посланию. Мы увидели, как очень талантливые игроки использовали свои способности для этой победы, и в итоге мы очень довольны.
Снимаю шляпу перед игроками. Это исключительные футболисты. У нас нет игроков стартового состава и тех, кто выходит на замену. У нас 23 суперталанта. Когда у тебя такая команда, главное суметь ею воспользоваться. Мы победили принципиального соперника, и это внушает оптимизм. Игроки услышали мои инструкции и выполнили их. Они поверили в идею. Мы показали солидный футбол и в результате взяли верх.
Нам нужно было время, это процесс. Мы пытаемся закрепить идею. После поражения в Шотландии я сказал, что видел вещи, которые мне нравились. Но нам нужны были тренировки, время. Даже сегодня я вижу, что можно улучшить», — приводит официальный сайт УЕФА слова де ла Фуэнте.
В финале турнира 18 июня Испания сыграет с Хорватией.
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