Джанлуиджи Доннарумма – рекордсмен по количеству проведённых матчей в Лиге наций

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал игроком с наибольшим количеством игр в турнире Лиге наций. Теперь у вратаря сборной Италии 19 матчей в турнире. Никто ещё из футболистов так много на молодом первенстве не сыграл.

Вчера завершился полуфинальный матч Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сражались сборная Испании и сборная Италии. Команды играли на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). «Скуадра адзурра» уступила со счётом 1:2.

Испанцы забили быстрый гол уже на третьей минуте матча — отличился вингер Йереми Пино. Однако Италия быстро сравняла счёт, добившись этого на 11-й минуте, когда форвард Чиро Иммобиле реализовал пенальти. Победным голом на 88-й минуте отметился нападающий Хоселу. Матч завершился поражением итальянцев со счётом 1:2.