«Ювентус» хочет снизить цену за подписание Аркадиуша Милика

Стали известны новые подробности по возможному переходу на постоянной основе польского форварда «Марселя» Аркадиуша Милика в туринский «Ювентус».

По информации известного инсайдера Николы Скиры, «Ювентус» заплатит за аренду Милика € 0,5-1 млн. В соглашении прописан обязательный выкуп. Он составит € 5-5,5 млн. Также итальянский клуб готов включить в будущий полноценный контракт дополнительные выплаты в случае попадания на следующий сезон в Лигу чемпионов и если форвард проведёт в составе хотя бы половину матчей сезона.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» планирует активировать опцию выкупа, прописанную в арендном соглашении, согласно которому «Марсель» получит € 7 млн, а также € 2 млн бонусами. Польский нападающий получит контракт до 2026 года с зарплатой € 3 млн за сезон. Ранее сам Милик заявлял о желании продолжить карьеру в «Ювентусе».