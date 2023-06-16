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Источник: «Балтике» предложили услуги Балажа Джуджака, клуб отказался

Источник: «Балтике» предложили услуги Балажа Джуджака, клуб отказался
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Футбольному клубу «Балтика» предлагали услуги экс-полузащитника «Анжи» и «Динамо» Балажа Джуджака, информирует Legalbet.

Согласно сведениям источника, сам игрок был не против вернуться в Россию. Джуджак согласен на зарплату € 15 тысяч в месяц. Однако «Балтика», после паузы на размышления, отказалась от идеи подписания венгерского полузащитника. Калининградский клуб ищет на трансферном рынке футболиста с лидерскими качествами, который мог бы заменить завершившего карьеру Младена Кашчелана.

Отмечается, что летом 2023 года у Джуджака заканчивается контракт с «Дебреценом» и футболист может присоединиться к другому клубу на правах свободного агента. «Дебрецен» предлагает Джуджаку продлить контракт на год и в перспективе работу в клубе.

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