Источник: «Балтике» предложили услуги Балажа Джуджака, клуб отказался
Поделиться
Футбольному клубу «Балтика» предлагали услуги экс-полузащитника «Анжи» и «Динамо» Балажа Джуджака, информирует Legalbet.
Согласно сведениям источника, сам игрок был не против вернуться в Россию. Джуджак согласен на зарплату € 15 тысяч в месяц. Однако «Балтика», после паузы на размышления, отказалась от идеи подписания венгерского полузащитника. Калининградский клуб ищет на трансферном рынке футболиста с лидерскими качествами, который мог бы заменить завершившего карьеру Младена Кашчелана.
Отмечается, что летом 2023 года у Джуджака заканчивается контракт с «Дебреценом» и футболист может присоединиться к другому клубу на правах свободного агента. «Дебрецен» предлагает Джуджаку продлить контракт на год и в перспективе работу в клубе.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 июня 2023
-
13:37
-
13:35
-
13:32
-
13:30
-
13:26
-
13:22
-
13:00
-
12:56
-
12:51
-
12:48
-
12:35
-
12:30
-
12:29
-
12:22
-
12:22
-
12:06
-
12:00
-
11:58
-
11:49
-
11:42
-
11:37
-
11:32
-
11:30
-
11:29
-
11:24
-
11:20
-
11:15
-
11:02
-
11:01
-
11:00
-
10:52
-
10:44
-
10:43
-
10:38
-
10:32
Партнерский контент