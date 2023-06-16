Гарри Реднапп: Захарян и «Челси»? Впервые про него слышу, не знаю такого игрока

Известный английский тренер Гарри Реднапп признался, что никогда не слышал о полузащитнике московского «Динамо» Арсене Захаряне, интерес к которому приписывали лондонскому «Челси».
«Захарян в «Челси»? Ничего не знаю про него, впервые слышу. За кого он играет? За «Динамо»? Сложно что-то говорить, я не знаю такого игрока. Затрудняюсь ответить, честно. Мне сложно что-то прокомментировать», — приводит слова Гарри Реднаппа «РБ Спорт».
Напомним, в зимнее трансферное окно в СМИ появлялась информация о переговорах «Динамо» с «Галатасараем» по поводу Захаряна, а также о возможном переходе игрока в «Челси».
В прошедшем сезоне 20-летний Захарян сыграл 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отметившись в них пятью забитыми мячами и 10 результативными передачами. Контракт полузащитника с бело-голубыми рассчитан до июня 2024 года.
- 16 июня 2023
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