Игорь Корнеев: Хиддинк вспоминает Евро-2008 как один из лучших периодов в карьере

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался о ретроматче легенд «Зенита» и сборной России. Встреча состоялась вчера, 15 июня. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.
«Конечно, воспоминания о Евро-2008 есть, но по ходу ретроматча их точно не было. Но, конечно, есть такое, что переносишься в то время.
Расстроился, что Гус не смог приехать. К сожалению, не получилось поменять планы, которые были. Конечно, с ним до сих пор на связи. Как он вспоминает Евро-2008 и работу со сборной? Вспоминает как один из лучших периодов в его карьере», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ретроматч состоялся в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), игра была приурочена к 15‑летию победы сине‑бело‑голубых в Кубке УЕФА и бронзовых медалей национальной команды России на Евро‑2008.
- 16 июня 2023
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