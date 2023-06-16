Капитан молодёжной сборной России высказался о разнице с белорусскими футболистами

Капитан молодёжной сборной России Иван Пяткин высказался о разнице между российским и белорусским футболом, отметив схожесть школ обеих стран.

«Есть ли какая-то разница между белорусским и российским футболом? Интересный вопрос, сегодня особо этого не заметил. Ближе к защите у соперника играли крупные мощные парни, ближе к атаке – технические, быстрые, резкие футболисты. Мне кажется, наши школы похожи», — приводит слова Пяткина официальный сайт РФС.

Вчера, 15 июня, молодёжная сборная России сыграла со сверстниками из Беларуси в товарищеском матче в белорусском Борисове. Россияне потерпели разгромное поражение 1:5. Пяткин забил гол в свои ворота в начале встречи. Россиянам предстоит сыграть ещё один товарищеский матч с «Торпедо-БелАЗ» 18 июня.