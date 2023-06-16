Экс-тренер сборной России Игнатьев: я за более внятный формат Кубка России

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев признался, что ему не очень понравился новый формат Фонбет Кубка России, который был введён в сезоне-2022/2023. Специалист выступает за более традиционный вариант проведения турнира.
«Я за более внятный формат проведения Кубка России. А в новом регламенте было не очень понятно, кто вылетает, а кто куда выходит. Кубок — это дуэль, когда игры проходят на вылет и без второго шанса. Поэтому предпочтителен старый формат Кубка России — он более понятен. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, можно корректировать новый формат и посмотреть, как это будет выглядеть. Однако идея Кубка должны быть конкретной — я выхожу сегодня или никогда», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 16 июня 2023
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