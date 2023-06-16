Грегг Берхалтер вернулся на пост главного тренера сборной США

Американская федерация футбола (USSF) вернула на пост главного тренера сборной США Грегга Берхалтера. Специалист, отстранённый работы в начале года, будет выполнять обязанности до 2026 года.

49-летний тренер переживал непростой период с марта прошлого года, когда был обвинён в семейном насилии. Столкнувшись с невозможностью собрать достоверную информацию в ходе расследования, проведённого независимой фирмой, USSF реабилитировала Берхальтера.

«Федерация американского футбола назначила Грегга Берхалтера тренером мужской национальной команды США на чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Берхалтер обладает почти 30-летним опытом, он станет первым в истории американского футбола человеком, участвовавшим в чемпионате мира как футболист и как тренер», – сообщает пресс-служба федерации.