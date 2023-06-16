Грегг Берхалтер вернулся на пост главного тренера сборной США

Американская федерация футбола (USSF) вернула на пост главного тренера сборной США Грегга Берхалтера. Специалист, отстранённый работы в начале года, будет выполнять обязанности до 2026 года.
49-летний тренер переживал непростой период с марта прошлого года, когда был обвинён в семейном насилии. Столкнувшись с невозможностью собрать достоверную информацию в ходе расследования, проведённого независимой фирмой, USSF реабилитировала Берхальтера.
«Федерация американского футбола назначила Грегга Берхалтера тренером мужской национальной команды США на чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Берхалтер обладает почти 30-летним опытом, он станет первым в истории американского футбола человеком, участвовавшим в чемпионате мира как футболист и как тренер», – сообщает пресс-служба федерации.
- 16 июня 2023
-
21:16
-
21:05
-
21:00
-
20:59
-
20:49
-
20:49
-
20:48
-
20:34
-
20:31
-
20:30
-
20:23
-
20:21
-
20:03
-
20:00
-
19:47
-
19:42
-
19:42
-
19:30
-
19:28
-
19:26
-
19:16
-
19:04
-
19:00
-
18:50
-
18:48
-
18:46
-
18:45
-
18:30
-
18:28
-
18:22
-
18:05
-
18:00
-
17:50
-
17:50
-
17:39