Юрий Жирков: 2008-й — лучший год в истории российского футбола
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Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Юрий Жирков рассказал, какой год он считает лучшим в истории российского футбола.
«Лучшее воспоминание о 2008-м? Думаю, это лучший год в истории российского футбола: «Зенит» выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок, сборная России добилась успехов на Евро. Приятно, когда всё это вспоминают», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Юрий Жирков является чемпионом (2010), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка (2009) Англии в составе «Челси». Также футболист является пятикратным чемпионом России (2005, 2006, 2019, 2020, 2021), шестикратным обладателем Кубка (2005, 2006, 2008, 2009, 2016, 2020) и Суперкубка (2004, 2006, 2007, 2009, 2016, 2020) России.
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