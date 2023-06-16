Гол Зайнутдинова помог Казахстану разгромить Сан-Марино в матче отбора к Евро-2024

Завершился матч 3-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 в группе Н, в котором встречались Сан-Марино и Казахстан. Встреча закончилась победой Казахстана со счётом 3:0.
На 37-й минуте Ян Вороговский вывел команду вперёд.
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.
На 64-й минуте Асхат Тагыберген удвоил преимущество Казахстана.
В компенсированное время Бактиёр Зайнутдинов, выступающий в чемпионате России за ЦСКА, сделал счёт разгромным.
Казахстан набрал шесть очков в первых трёх матчах отборочного турнира. Ранее команда уступила Словении (1:2) и обыграла Данию (3:2). Сан-Марино располагается на последней, шестой строчке турнирной таблицы, не набрав ни одного очка. В первых двух турах сборная проиграла со счётом 0:2 в матчах с Северной Ирландией и Словенией.
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