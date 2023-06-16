Франция разгромно обыграла Гибралтар в группе B квалификации чемпионата Европы

Сегодня, 16 июня, на стадионе «Алгарве» в Португалии состоялся матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы. Встречались Гибралтар и Франция. Финальный свисток Евгения Арановского (Украина) зафиксировал разгромную победу французов со счётом 3:0.
Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте: отличился Оливье Жиру с передачи Кингсли Комана. Далее в компенсированное к первому тайму время с пенальти мяч в ворота хозяев отправил Килиан Мбаппе. Довершил разгром автогол Аймена Муэли на 78-й минуте.
В параллельном матче группы B также встречались Греция и Ирландия. На 15-й минуте встречи счёт с пенальти открыл Анастасиос Бакасетас. Далее на 27-й минуте ирландцы смогли сравнять счёт, голом отметился Нэйтан Коллинз с передачи Эвана Фергюсона. Но на 49-й минуте победный мяч оформил Георгиос Масурас с передачи Анастасиоса Бакасетаса. Итоговый счёт – 2:1 в пользу Греции.
- 17 июня 2023
-
00:20
-
00:04
-
00:03
-
00:01
- 16 июня 2023
-
23:51
-
23:49
-
23:48
-
23:43
-
23:42
-
23:39
-
23:35
-
23:05
-
23:00
-
22:55
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:26
-
22:11
-
22:00
-
21:55
-
21:49
-
21:39
-
21:35
-
21:30
-
21:24
-
21:19
-
21:16
-
21:05
-
21:00
-
20:59
-
20:49
-
20:49
-
20:48
-
20:34