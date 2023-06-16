Франция разгромно обыграла Гибралтар в группе B квалификации чемпионата Европы

Сегодня, 16 июня, на стадионе «Алгарве» в Португалии состоялся матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы. Встречались Гибралтар и Франция. Финальный свисток Евгения Арановского (Украина) зафиксировал разгромную победу французов со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте: отличился Оливье Жиру с передачи Кингсли Комана. Далее в компенсированное к первому тайму время с пенальти мяч в ворота хозяев отправил Килиан Мбаппе. Довершил разгром автогол Аймена Муэли на 78-й минуте.

В параллельном матче группы B также встречались Греция и Ирландия. На 15-й минуте встречи счёт с пенальти открыл Анастасиос Бакасетас. Далее на 27-й минуте ирландцы смогли сравнять счёт, голом отметился Нэйтан Коллинз с передачи Эвана Фергюсона. Но на 49-й минуте победный мяч оформил Георгиос Масурас с передачи Анастасиоса Бакасетаса. Итоговый счёт – 2:1 в пользу Греции.