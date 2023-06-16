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Франция разгромно обыграла Гибралтар в группе B квалификации чемпионата Европы

Франция разгромно обыграла Гибралтар в группе B квалификации чемпионата Европы
Килиан Мбаппе
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Сегодня, 16 июня, на стадионе «Алгарве» в Португалии состоялся матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы. Встречались Гибралтар и Франция. Финальный свисток Евгения Арановского (Украина) зафиксировал разгромную победу французов со счётом 3:0.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа B. 3-й тур
16 июня 2023, пятница. 21:45 МСК
Гибралтар
Окончен
0 : 3
Франция
0:1 Жиру – 3'   0:2 Мбаппе – 45+3'   0:3 Муэли – 78'

Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте: отличился Оливье Жиру с передачи Кингсли Комана. Далее в компенсированное к первому тайму время с пенальти мяч в ворота хозяев отправил Килиан Мбаппе. Довершил разгром автогол Аймена Муэли на 78-й минуте.

В параллельном матче группы B также встречались Греция и Ирландия. На 15-й минуте встречи счёт с пенальти открыл Анастасиос Бакасетас. Далее на 27-й минуте ирландцы смогли сравнять счёт, голом отметился Нэйтан Коллинз с передачи Эвана Фергюсона. Но на 49-й минуте победный мяч оформил Георгиос Масурас с передачи Анастасиоса Бакасетаса. Итоговый счёт – 2:1 в пользу Греции.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа B. 3-й тур
16 июня 2023, пятница. 21:45 МСК
Греция
Окончен
2 : 1
Ирландия
1:0 Бакасетас – 15'   1:1 Коллинз – 27'   2:1 Масурас – 49'
Удаления: нет / Доэрти – 90+5'
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