Соперник сборной Англии впервые за 180 матчей ни разу не пробил в сторону ворот

Проанализировав каждый из последних 180 матчей сборной Англии, начиная с августа 2008 года, Opta сообщает, что Мальта стала первым соперником «львов» за этот период, который ни разу не пробил в сторону ворот.

Игроки сборной Мальты, кроме того, ни разу не коснулись мяча в чужой штрафной.

Напомним, 16 июня состоялся матч 3-го тура группы С квалификации чемпионата Европы – 2024, в котором сборная Англии разгромила в гостях Мальту со счётом 4:0. Отличились Трент Александер-Арнольд, Гарри Кейн, реализовавший пенальти, и Каллум Уилсон. Начало разгрому положил автогол мальтийца Фердинандо Апапа.

Стоит добавить, что форвард англичан Гарри Кейн продлил свою результативную серию до 11 матчей квалификации чемпионатов Европы. В ходе этой серии он забил 15 голов.