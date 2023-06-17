Сборная Англии одержала 20 побед в последнем 21 матче отборочных турниров к Евро

Сборная Англии разгромила Мальту в матче 3-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы — 2024 в группе С. Таким образом, 20 матчей Англии из последнего 21 в квалификациях к европейским первенствам завершались победой «трёх львов».

Единственный раз англичане потеряли очки в 2019 году, когда проиграли Чехии (1:2) в матче 7-го тура отбора к Евро-2020. Предыдущая потеря очков случилась в 2011 году в матче с Черногорией (2:2).

Англия обыграла Мальту со счётом 4:0. Голами в составе «трёх львов» отметились Трент Александер-Арнольд, Гарри Кейн, реализовавший пенальти, и Каллум Уилсон. Начало разгрому положил автогол мальтийца Фердинандо Апапа. В следующем матче Англия сыграет с Северной Македонией.