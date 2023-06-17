Госенс — о результатах сборной Германии: ситуация смертельно серьёзная

Защитник сборной Германии и миланского «Интера» Робин Госенс высказался о результатах национальной команды после поражения в товарищеском матче со сборной Польши (0:1). В последних семи встречах у подопечных Ханс-Дитера Флика всего две победы.

Ситуация смертельно серьёзная. Мы сами это знаем, что нам нужно забивать, нам нужны победы, нам нужно поддерживать страну. В следующем году у нас домашний чемпионат Европы, который должен стать грандиозным футбольным праздником. Нам нужно, чтобы за нами стояла вся страна, чтобы выступить как можно лучше. И это только о результатах.

Чего сейчас не хватает, так это самовознаграждения. Мы тоже не упали с ног на голову, мы знаем, что поддержка страны зависит только от результатов. Вот чего не хватает, и это просто большое дерьмо», — приводит слова Госенса Bild.