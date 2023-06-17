«Интер» может подписать защитника «Барселоны»

«Интер», планирующий подписать двух центральных защитников в летнее трансферное окно, заинтересован в трансфере 22-летнего защитника «Барселоны» и сборной Испании Эрика Гарсии. Об этом сообщает испанская газета Sport.

«Барселона» хотела бы осуществить окончательный трансфер игрока, но также рассматривается возможность аренды с правом выкупа. Каталонцы оценивают защитника в € 10–15 млн. «Барселоне» до 30 июня необходимо продать нескольких игроков, чтобы получить право регистрировать новых футболистов в летнее трансферное окно.

Сам Гарсия хотел бы остаться в каталонском клубе, но на позиции центрального защитника конкуренцию ему составляют Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, а ещё одним соперником может стать вероятный новичок «Барсы» Иньиго Мартинес.

Сообщалось, что «Интер» также может подписать другого защитника сине-гранатовых, Самуэля Юмтити, но приоритетным вариантом для «нерадзурри» должен стать Гарсия. Трансфер зависит от решения игрока.