«Челси» предложил включить переход Бареллы в сделку по трансферу Лукаку в «Интер»
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат «Челси», хочет остаться в «Интере», где он провёл сезон-2022/2023 в аренде. Лондонцы также хотят включить в сделку по трансферу бельгийца переход полузащитника итальянского клуба Николо Бареллы, сообщает Goal.
«Интер» хочет сохранить Лукаку, игрок также хочет остаться в команде. Сообщается, что «нерадзурри» могут договориться с «Челси» о ещё одной годичной аренде нападающего, тогда переход Бареллы в английский клуб в рамках обмена осуществлён не будет.
«Челси» заинтересован в подписании нового полузащитника ввиду возможного ухода Мэйсона Маунта и Кая Хаверца. Ранее также сообщалось, что претендентом на подписание Бареллы является «Ньюкасл».
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