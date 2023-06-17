Сулейманов: в Израиле нет шикарной юношеской инфраструктуры, в России условия лучше

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, проведший прошедший сезон в «Хапоэле» из Беэр-Шевы, сравнил поколение молодых футболистов в России и Израиле.

«У них немало сделано для роста футболистов. Детский футбол, например, показывают по телевизору, и многие смотрят — а в небольших городах народ активно ходит на детские матчи. Не сказать, что в Израиле шикарная юношеская инфраструктура — в России, считаю, условия лучше. Но турниры для молодых организованы чётко. У нас только ЮФЛ недавно начала практиковать что-то подобное. Сильнее ли их поколение, чем наше? Вряд ли, отличия в этом плане невелики. Наверное, звёзды так сошлись, что Израиль выиграл бронзу U20. Хотя интерес к футболу в стране действительно большой, на всех уровнях», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».