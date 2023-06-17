Дембеле высказался о противостоянии «Барселоны» и «Реала»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле высказался о противостоянии каталонцев и мадридского «Реала» в сезоне-2022/2023.

«Ожидал ли я большего сопротивления от «Реала» в чемпионате? Они всегда будут очень сложным соперником. Эта команда нацелена побеждать во всех соревнованиях. Мы хотели выиграть Ла Лигу и не теряли очки, чтобы не дать возможности «Реалу» подобраться к нам. Мы были нацелены на победу не меньше их.

Что я думаю об уходе Карима Бензема из «Реала»? Мадридцы многого лишаются, потому что это действующий обладатель «Золотого мяча» и просто классный игрок. «Реал» будет уже не тот без него. Это очень важная потеря как для «сливочных», так и для Ла Лиги. Он феноменальный футболист», – приводит слова Дембеле Marca.

Дембеле ассистирует Ансу Фати в матче 38-го тура Ла Лиги с «Сельтой»:

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Ранее Дембеле высказался о выступлении своей команды в минувшем сезоне.