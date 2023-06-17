«Развал». Анатолий Мещеряков высказался о работе немцев в «Локомотиве»
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о работе немцев в стане железнодорожников.
«Как могу оценить работу немцев в клубе? А вы видели эту работу? Как мне кажется, результат говорит сам за себя — полный развал игры. Результат весны показывает, что вовремя их поймали. Был бы риск оказаться в ФНЛ, если бы не решили это? Не люблю говорить, что было бы… Все бы сильнее страдали», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сейчас главным тренером «Локомотива» является россиянин Михаил Галактионов. Под его руководством железнодорожники смогли занять восьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2022/2023, выбравшись из зоны стыковых матчей.
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