Вратарь женского «Зенита»: сегодня Москва сине-бело-голубая, получается?

Голкипер женского «Зенита» Юлия Гриченко поделилась эмоциями после победы в Суперкубке России, в котором сине-бело-голубые победили ЦСКА (1:1, 5:4 по пенальти).
«Входить в такую игру в концовке вообще не страшно. Конечно, уже думала о серии пенальти, потому что я под неё выходила. Сделала всё, что должна была сделать. Это также работа всего тренерского штаба, потому что мы разбирали соперника. Это не только моя заслуга, а заслуга всей команды.
Что обсуждали с Братко перед решающим ударом? Мы раньше играли в одной команде. Я ей просто подавала мяч. Она мне говорит: «Бросай!» Я говорю: «Ради тебя поставлю на точку». Давление ли это? Да. Если вы видели, я почти на всех давила в серии пенальти.
После первых неудачных ударов команд в серии пенальти я подумала, что дальше надо обязательно тащить, чтобы команда не расстраивалась. Мне это удалось. Что в позапрошлом году так было, что сейчас.
Можно ли назвать эту победу реваншем за ноябрьскую дуэль в Петербурге? Да нет. Во-первых, турниры разные. Очень круто, что мы играем на таких стадионах. ЦСКА – хорошая команда, и с ними играть интересно. Сегодня мы были сильнее. Весь Питер с победой! Сегодня Москва сине-бело-голубая, получается?», — сказала Гриченко в эфире «Матч ТВ».
- 17 июня 2023
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