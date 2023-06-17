Александр Горшков: тренер Кержаков заслуживает внимания, но в Сербии будет давление

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера сербской команды «Спартак» Суботица.

«Кержаков достаточно хорошо показал себя с «Пари НН». Непонятно, почему Александр не продолжил работу. В любом случае тренер Кержаков заслуживает внимания. Он довольно уверенно сохранил «Пари НН» в Премьер-Лиге. Были матчи, когда он обыгрывал хорошие команды. В Сербии тоже есть определённое давление. Посмотрим, как Кержаков там себя проявит. Если он будет хорошо работать, то продолжится сотрудничество между Россией и Сербией в футбольной области», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Напомним, Кержаков подписал контракт с сербским клубом на один сезон с возможностью продления ещё на год. Его будущая команда заняла десятое место в турнирной таблице чемпионата Сербии сезона-2022/2023. Ранее Кержаков был главным тренером «Пари НН» и кипрской команды «Кармиотисса».