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«Алавес» вышел в Ла Лигу, забив победный мяч «Леванте» на 120+8-й минуте

Завершился ответный матч финала плей-офф испанской Сегунды за выход в Примеру, в котором «Леванте» принимал «Алавес». Гости одержали победу со счётом 1:0.

Основное время матча, как и в первой игре, завершилось со счётом 0:0. В концовке дополнительного времени в ворота «Леванте» был назначен пенальти за игру рукой, который реализовал Асьер Вильялибре.

Ранее «Леванте» обыграл в полуфинале плей-офф «Альбасете» (3:1, 3:0), а «Алавес» победил «Эйбар» (1:1, 2:0). В регулярном сезоне «Леванте» занял третье место, набрав 72 очка в 42 матчах и уступив «Лас-Пальмасу» по дополнительным показателям. «Алавес» финишировал на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 71 балл.

«Алавес» вышел в высшую лигу чемпионата Испании. В Сегунду по итогам сезона-2022/2023 вылетели «Вальядолид», «Эспаньол» и «Эльче».