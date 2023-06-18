Агент рассказал об интересе к Щенникову со стороны зарубежных клубов

Сергей Пушкин, агент российского защитника Георгия Щенникова рассказал об интересе к игроку за рубежом. Напомним, ранее Щенников покинул ЦСКА по истечению срока контрактного соглашения.

«Есть у него варианты? Пока в процессе, трансферное окно только начинается, всё будет. Конкретно сказать ничего не могу. Есть варианты, о которых не хотелось бы разглашать. За рубежом есть интерес к Щенникову, но не было конкретных предложений.

Когда определимся с новым клубом? Когда все карты сойдутся, тогда и будет понимание по новому клубу. Пока не могу твёрдо сказать, что он куда-то переходит», — приводит слова Пушкина Metaratings.

В прошлом сезоне Щенников провёл шесть матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями.