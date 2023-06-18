Журавель: Аршавин хотел «повторить Смолова», если бы в Матче легенд была серия пенальти

Футбольный комментатор Тимур Журавель рассказал о реакции Андрея Аршавина на отсутствие серии пенальти в ретроматче, в котором участвовали игроки «Зенита» и сборной России образцов 2008 года. Встреча завершилась со счётом 1:1.
«Я взяли на матче с десяток интервью. Это не какой-то рекорд, за которым надо гнаться. Всё было как в медиафутболе: никто не закрывается, все общаются. Кайф работать, когда, сидя на скамейке, ты можешь брать интервью у человека, который только что был на поле. Это прям круто.
Аршавин сказал, что очень хотел исполнить пенальти в послематчевой серии. Её в итоге решили не бить игроки, как я понял. Но Аршавин рвался участвовать и хотел пробить «Паненкой». Он так и сказал: «Чёрт возьми, блин, хотел Смолова повторить — ну в смысле, забить только — и мне не дали». Андрей был расстроен из-за этого», — сказал Журавель в интервью «РБ Спорт».
- 18 июня 2023
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