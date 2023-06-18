Кто выиграет Лигу наций?

В финале Лиги наций УЕФА встретятся сборные Хорватии и Испании. Команды будут играть на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В полуфинале сборная Хорватии обыграла хозяев финального турнира команду Нидерландов в дополнительное время со счётом 4:2. Сборная Испании, в свою очередь, оказалась сильнее национальной команды Италии — 2:1.

Ранее команды встречались в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. Игра прошла 28 июня 2021 года. Встреча завершилась победой сборной Испании в дополнительное время со счётом 5:3. Испанцы добрались до полуфинала Евро.