Мамаев объяснил, почему они со Смоловым открыли академию в ОАЭ, а не в России

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев объяснил, почему они с Фёдором Смоловым открыли академию в ОАЭ, а не в России.

«Некоторые чиновники выразили недовольство в связи с тем, что академия находится не в России? Слышал такое мнение, да. Объяснение тому, что мы открыли её не в России, банальное — конкуренция. Считаю, что в нашей стране очень высокая конкуренция среди профессиональных футбольных академий. ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Динамо», «Чертаново» — это бренды. Ну вот кому будет интересна академия Павла Мамаева, когда есть такие глыбы? Любой талантливый парень придёт в эти клубы, а не к нам, потому что там он получит прямую дорогу в большой футбол.

Но в Дубае мы строим свою дорогу. Когда изучали этот рынок, поняли, что здесь нет настолько профессиональных академий, чтобы мы сильно уступали в конкуренции. Поэтому заявляем себя не только коммерческой, но и профессиональной академией. Сейчас договорились о том, чтобы наши воспитанники могли ездить на стажировки в клубы Франции, ведём переговоры с бельгийскими клубами, чтобы на три-четыре недели отправлять наших детей на просмотр. Тем самым мы даём ту возможность, которую другие коммерческие без профессионального уклона академии предоставить не могут. В этом и есть наша фишка. Цель заключается в том, чтобы дети попадали в клубы России, Европы и всего мира», — приводит слова Мамаева «Матч ТВ».