«Интер Майами» согласовал контракт с Жорди Альбой — MD

Американский клуб «Интер Майами», за который будет играть нападающий Лионель Месси, согласовал детали контракта с защитником «Барселоны» Жорди Альбой. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Клуб работает над тем, чтобы завершить переход как можно скорее. «Интер Майами» надеется подписать контракт вскоре после завершения Лиги наций. Также клуб хочет подписать Серхио Бускетса, выступавшего за «Барселону». В соответствии с правилами лиги максимальная зарплата, которую клуб может предложить Альбе, составляет $ 2 млн в год. «Интер Майами» работает над тем, чтобы у Альбы был ещё один источник дохода, например, рекламные контракты или должность посла чемпионата мира 2026 года. Отмечается, что, помимо клуба из Майами, Жорди поступили и другие предложения.