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Тренер сборной Аргентины Скалони: дадим возможность новичкам сыграть с Индонезией

Тренер сборной Аргентины Скалони: дадим возможность новичкам сыграть с Индонезией
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Индонезии.

«У нас в голове крутятся все образы, связанные с шестимесячным юбилеем победы на чемпионате мира. Сегодня особенный день. Ждём матча с Индонезией и ощущения того, что значит играть в этой футболке. Каждая минута, проведённая вместе, важна для всего, что будет. Мы рады всем новым игрокам. Дадим всем возможность сыграть, чтобы они поняли, что значит играть в этой футболке», — приводит слова Скалони официальный «твиттер» сборной Аргентины.

Матч с Индонезией состоится завтра, 19 июня. В первых матчах после победы на чемпионате мира Аргентина обыграла Панаму (2:0), Кюрасао (7:0) и Австралию (2:0).

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