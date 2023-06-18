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Нидерланды — Италия: стартовые составы команд на матч за третье место Лиги наций

В матче за третье место Лиги наций УЕФА встретятся сборные Нидерландов и Италии. Команды будут играть на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Начало игры — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

Нидерланды: Бейло, Думфрис, Гертрейда, ван Дейк, Аке, Виффер, де Йонг, Симонс, Мален, Гакпо, Ланг.

Италия: Доннарумма, Димарко, Буонджорно, Ачерби, Толой, Верратти, Кристанте, Фраттези, Распадори, Ретеги, Ньонто.

В полуфинале Лиги наций сборная Нидерландов уступила национальной команде Хорватии со счётом 2:4 в дополнительное время. Итальянцы, в свою очередь, проиграли сборной Испании со счётом 1:2.

Команды встречались на групповом этапе Лиги наций в 2020 году. В первом круге Италия одержала победу со счётом 1:0, во втором был зафиксирован ничейный результат — 1:1.