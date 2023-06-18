УЕФА может ввести потолок на зарплаты и трансферы

УЕФА рассматривает возможность введения потолка бюджета на зарплаты и трансферы. Мера может коснуться клубов, которые имеют право играть в еврокубках.

«Мы не хотим, чтобы два или три клуба, которые имеют неограниченные ресурсы, дошли до бюджета в 5-10 млрд. Тогда конкуренция перестанет быть интересной.

Практически все клубы, с которыми я общался, согласны с этим. Мы далеки от какого-либо решения, мы только думаем», – цитирует президента УЕФА Александера Чеферина The Washington Post.

Год назад УЕФА уже принял некоторые меры в этом направлении: клубам было разрешено тратить на зарплаты, трансферы и вознаграждения агентов только 70% от их доходов (плюс прибыль от продажи игроков). Это правило касалось участников еврокубков с зарплатной ведомостью более € 30 млн.